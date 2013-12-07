Десктопный парсер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки209 просмотров

Всё описано в ТЗ.

Нужно сделать отдельной десктопной программой.

Парсер сайта http://www.avito.ru/

11 лет назад
dumix69
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$30
5 дней
Дмитрий, справляется с работой на ура. Всё быстро и качественно. Советую к сотрудничеству!
Редко встречаются такие заказчики. Выслушает, поймет, прислушается. Буду рад еще работать с Андреем, и всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

BDEsoft
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад