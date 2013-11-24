Простой сайт на perl - установка на сервере

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка115 просмотров

Добрый день!

Есть дамп сайта и базы работающего сайта на perl.

Необходимо перенести его на другой хостинг. Есть перечень всех модулей и настроек апача, которые используются сайтом.

Задача:

1. Подобрать недорогой хостинг для развертывания сайта (который я сразу же оплачу).

2. Запустить сайт на нем.

Потом возможно потребуется программная поддержка, это уже отдельно обсудим после запуска сайта.

11 лет назад
triton-studio
Андрей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

korjavin
Иван 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$40
1 день
Спасибо Ивану, помог быстро и оперативно решить задачу. Все наладили и настроили очень быстро!
Отличный заказчик, сразу понятное задание. Все время на связи, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

korjavin
Иван 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад