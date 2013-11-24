Простой сайт на perl - установка на сервере

Добрый день!

Есть дамп сайта и базы работающего сайта на perl.

Необходимо перенести его на другой хостинг. Есть перечень всех модулей и настроек апача, которые используются сайтом.

Задача:

1. Подобрать недорогой хостинг для развертывания сайта (который я сразу же оплачу).

2. Запустить сайт на нем.

Потом возможно потребуется программная поддержка, это уже отдельно обсудим после запуска сайта.