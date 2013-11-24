Здравствуйте, нужно создать правило regex для парсинга данных, язык разработки c#. Пишите сразу в скайп.
Создание доски объявлений
Нужна простая доска объявлений, где была бы возможность нижеследующего:
- оставлять незарегистрированным пользователям объявления,
- обязательный фильтр по категориям товара и регионам
- возможность самостоятельного администрирования сайта
- изменять дизайн/категории товаров
- добавлять баннеры и/или контекстную рекламу
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