Создание доски объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок142 просмотра

Нужна простая доска объявлений, где была бы возможность нижеследующего:

- оставлять незарегистрированным пользователям объявления,

- обязательный фильтр по категориям товара и регионам

- возможность самостоятельного администрирования сайта

- изменять дизайн/категории товаров

- добавлять баннеры и/или контекстную рекламу

11 лет назад
N_O_R_A
36 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров