Создание сайта ИМ на OpenCart + модуль парсинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок136 просмотров

Модуль-парсер под таобао, модуль есть, нужно чтобы вы понимали всю кухню, и настроили его (установили и пр.). Пишите плиз цену вопроса и сроки.

Описание, связь с разработчиком предоставим.

Очень желательно если вы уже имеете этот опыт работы с таобао. А еще лучше если сможете сделать интеграцию а не парсинг.

Opencart
11 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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