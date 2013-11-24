Создание сайта ИМ на OpenCart + модуль парсинг

Модуль-парсер под таобао, модуль есть, нужно чтобы вы понимали всю кухню, и настроили его (установили и пр.). Пишите плиз цену вопроса и сроки.

Описание, связь с разработчиком предоставим.

Очень желательно если вы уже имеете этот опыт работы с таобао. А еще лучше если сможете сделать интеграцию а не парсинг.