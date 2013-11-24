добрый день. на сайте знакомств установлен http://www.videowhisper.com/?p=2+Way+Video+Chat сайт на друпал 7 итак необходимо 1. не списываются минуты у мужчины (чат платный с поминутной тарификацией). 2. не вовремя звучит ...
Настроить почту
Необходимо настроить почту для авто.отправки писем подписчикам. Наверно не через сервис рассылок, как то без него.. Сколько возьмете за настройку?
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