Настроить почту

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Закрыт4 заявки138 просмотров

Необходимо настроить почту для авто.отправки писем подписчикам. Наверно не через сервис рассылок, как то без него.. Сколько возьмете за настройку?

Настройка почты
11 лет назад
WebProektor
Илья 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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