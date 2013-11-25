добрый день. на сайте знакомств установлен http://www.videowhisper.com/?p=2+Way+Video+Chat сайт на друпал 7 итак необходимо 1. не списываются минуты у мужчины (чат платный с поминутной тарификацией). 2. не вовремя звучит ...
Простой парсер контента с сайта
Нужен скрипт для парсинга выбранной подкатегории сайта. Чтобы я смог указать урл, название папки для результата и получить контент.
Пример подкатегории (160страниц) - _ttp://allrecipes.com/Recipes/Pasta/Pasta-by-Shape/Fettuccini/Main.aspx?evt19=1&st=t&p34=HR_SortByTitle#recipes
Поля для парсинга обозначены на скрине.
В результате должна получаться папка с картинками и json файлом содержащим текстовую часть, структуру json файла важно сохранить, переменные с пустыми полями должны присутствовать в каждой позиции.
Скрин и файл прилагаю(в файле для примера 3 позиции).
Оплата Webmoney. Просьба указывать цену.
Выбранный исполнитель
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