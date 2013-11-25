Простой парсер контента с сайта

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Завершен2 заявки157 просмотров

Нужен скрипт для парсинга выбранной подкатегории сайта. Чтобы я смог указать урл, название папки для результата и получить контент.

Пример подкатегории (160страниц) - _ttp://allrecipes.com/Recipes/Pasta/Pasta-by-Shape/Fettuccini/Main.aspx?evt19=1&st=t&p34=HR_SortByTitle#recipes

Поля для парсинга обозначены на скрине.

В результате должна получаться папка с картинками и json файлом содержащим текстовую часть, структуру json файла важно сохранить, переменные с пустыми полями должны присутствовать в каждой позиции.

Скрин и файл прилагаю(в файле для примера 3 позиции).

Оплата Webmoney. Просьба указывать цену.

11 лет назад
saroyama
47 лет
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6 лет назад

Выбранный исполнитель

qoqe
34 года
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11 лет назад
$90
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qoqe
34 года
14 лет в сервисе
Был
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11 лет назад

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