Настроить магазин на платном движке webasyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка76 просмотров

Есть сайт (http://abbcc.ru/) с платным движком webasyst.

Требуется настроить магазин под продажу недорогих марок, монет, книг, открыток и так далее... (Дома накопилась масса ненужного и хочется на пенсии себя занять).

Что означает настроить?!

В магазине 4 - 7 категорий.

В каждой категории по три - пять подгатегорий.

И в каждой категории по одному примерному образцу товара.

- под каждую категорию товара создать свой раздел.

Например марки.

В этом разделе создать темы марок.

Что бы на каждую тему мог самостоятельно заливать картинки марок, их описание, устанавливать цену.

Дизайн простейший на бесплатных картинках из интернета.

Раздел марки - дизайн с марками

Раздел Монеты - дизайн с монетами.

Раздел Книги - дизайн с книгами.

Пока не планирую никаких навесов, раскруток и других изысков.

Называйте свои сроки, условия и цену.

Webasyst
11 лет назад
Ayauresdu
Кир 
73 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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