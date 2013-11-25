Настроить магазин на платном движке webasyst

Есть сайт (http://abbcc.ru/) с платным движком webasyst.

Требуется настроить магазин под продажу недорогих марок, монет, книг, открыток и так далее... (Дома накопилась масса ненужного и хочется на пенсии себя занять).

Что означает настроить?!

В магазине 4 - 7 категорий.

В каждой категории по три - пять подгатегорий.

И в каждой категории по одному примерному образцу товара.

- под каждую категорию товара создать свой раздел.

Например марки.

В этом разделе создать темы марок.

Что бы на каждую тему мог самостоятельно заливать картинки марок, их описание, устанавливать цену.

Дизайн простейший на бесплатных картинках из интернета.

Раздел марки - дизайн с марками

Раздел Монеты - дизайн с монетами.

Раздел Книги - дизайн с книгами.

Пока не планирую никаких навесов, раскруток и других изысков.

Называйте свои сроки, условия и цену.