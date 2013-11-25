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Вебчат на HTML5 Клиент-Клиент (P2P - без сервера)
Требуется сделать вэбчат на HTML5, где клиенты связываются друг с другом без участия сервера.
Т.е. человек должен подключаться к скрипту с POST параметрами. В POST параметрах задается канал. При подключение двух человек образуется соединение между двумя людьми. Подключение последующих людей к данному каналу невозможно. С этого момента сервер не участвует в соединение, а обмен данными происходит между двумя людьми.
Вид вэбчата: http://img194.imageshack.us/img194/2649/kpj5.jpg
Логотип прописывается в скрипте.
Передаваемые POST параметры:
1) Номер канала (параметр цифрами)
2) Время на вэбчат, после чего он автоматически завершается о чем выдается сообщение (параметр в секундах)
3) Таймер обратного отсчета оставшегося времени с заданным временем появления до окончания сеанса (параметр в секундах)
4) Имя, которое отображается в левом углу (параметр строкой)
До подключения и после завершения сеанса отображается: http://img834.imageshack.us/img834/9417/8elh.jpg
Можно использовать какие-то готовые решения с доработкой. К примеру, данный проект уже был: http://www.weblancer.net/projects/558094.html http://www.weblancer.net/projects/439536.html
Возможно отдельным компонентом для joomla
Вот еще информации о P2P: http://www.lessons-tva.info/articles/net/008.html
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