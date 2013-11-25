Доработки сайта на OpenCart

Необходимо доработать сайт на OpenCart.

Знание движка и всех его составных частей - обязательно.

Указывайте:

1. Опыт работы с данным движком (кол-во проектов).

2. Цену за час.

3. Сроки, когда можете приступить к работе (т.е. когда вы освободитесь от предыдущего проекта).

P.S.: Кому интересна постоянная удаленная работа, данное задание можно рассматривать как оплачиваемое тестовое задание на вакансию: http://www.weblancer.net/vacancies/556766.html