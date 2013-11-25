Создание (GDL) Библиотечных элементов для ArcHicad

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Фирма со своим производством занимается изготовлением проектов и монтажом Интерьеров в дереве. Необходимо написание скриптов языком программирования GDL, для библиотечных элементов ( параметрических ) , таких как : Кессонированные потолки, панели стеновые , гардеробные комнаты, шкафы, порталы дверейи пр. с возможностью менять конфигурацию профиля, текстуры,резьба, цвет. Выстраивать 3Д модели и выводить документацию в таблицах (сметы материалов) Подробности и детали обсуждаются отдельно.

ArchiCAD
11 лет назад
buasery
63 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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