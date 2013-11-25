Craglist

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка191 просмотр

Есть проекта http://edautosearch.vintage.com.ua/ он написан на codeigniter - серверная часть, клиент использует jqGrid. Нужно натянуть верстку и поменять немного логику. Во вложении описание того что есть и ТЗ на изменение логики

CodeIgniter
11 лет назад
dmitrij_z
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров