Доработать одностраничный сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок138 просмотров

Добрый день!

Требуется доработать одностраничный сайт, заменить картинки, вставить текст, доработать раздел контакты, прикрепить комментарии пользователей.

Прошу писать на почту или в Skype.

11 лет назад
kuuzoo
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров