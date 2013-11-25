1. Нужно готовое решение web почты, или изменить бесплатное SquirrelMail http://mail.ht-systems.ru/sq/src/login.php – пример почты, надо сделать также 2. Все это установить на виртуальную машину VirtualBox для презентации – почта может и ...
Доработать одностраничный сайт
Добрый день!
Требуется доработать одностраничный сайт, заменить картинки, вставить текст, доработать раздел контакты, прикрепить комментарии пользователей.
Прошу писать на почту или в Skype.
Заявки фрилансеров
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