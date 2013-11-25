Добрый день Нашей компании необходимо реализовать кабинет трейдера(php / Drupal 7). ниже будет предоставлено тз так же в нем описание основных положение по взаимодействию с разработчиками , бюджет оговаривается, от вас ...
Сайт на Битрикс
Программирование сайта интернет-магазина на Битрикс. Интеграция с Яндекс и мейл каталогом. Подробности кандидатам.
Заявки фрилансеров
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