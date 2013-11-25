Сайт на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок114 просмотров

Программирование сайта интернет-магазина на Битрикс. Интеграция с Яндекс и мейл каталогом. Подробности кандидатам.

11 лет назад
web-symmetria
Надежда 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Кабинет трейдера для форекс компании

    Добрый день Нашей компании необходимо реализовать кабинет трейдера(php / Drupal 7). ниже будет предоставлено тз так же в нем описание основных положение по взаимодействию с разработчиками , бюджет оговаривается, от вас ...

    DrupalPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать одностраничный сайт

    $50

    Добрый день! Требуется доработать одностраничный сайт, заменить картинки, вставить текст, доработать раздел контакты, прикрепить комментарии пользователей. Прошу писать на почту или в Skype.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист Yii PHP Framework (длительно)

    $1300

    Требуется программист со знанием и опытом на Yii PHP Framework (доразработка и поддержка интернет портала – магазина) Опыт работы от 3 лет. исполнительность, ответственность, отличное знание языка. ...

    PHPYii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переделать функцию на javascript

    требуется переделать текущую функцию, работа которой продемонстрирована тут: http://lab.aerotwist.com/canvas/fireworks/ таким образом, чтобы она работала как и указанная выше, но только с момента "взрыва" салюта при клике мышкой. Эпицентр "разрыва" снаряда салюта должен быть ...

    JavaScript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка решения Битрикс

    Нужна доработка готового решения из маркетплейс битрикс http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/makarovpro.temp437/ Краткое ТЗ: Сделать слайдер на главной Сделать галерею в карточке товара Сделать многоуровневое меню

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать модуль доставки для opencart

    $100

    Движок: ocStore Версия 1.5.5.1.1 Необходимо разработать расчёт доставки компанией КурьерСервисЭкспресс при заказе товара. Есть ссылка на инструкцию по подключению http://www.cse-cargo.ru/Integration.aspx

    ocStoreOpencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фильтр товара на Virtuemart 2

    Требуется сделать фильтр товара на сайте. Сайт занимается торговым оборудованием типа pos-терминалов, штрих-кодов, холодильников и различной периферией. Пример фильтра товара на сайте http://www.citilink.ru/. Так же нужно будет забить туда весь товар, и сделать инструкцию для ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание (GDL) Библиотечных элементов для ArcHicad

    Фирма со своим производством занимается изготовлением проектов и монтажом Интерьеров в дереве. Необходимо написание скриптов языком программирования GDL, для библиотечных элементов ( параметрических ) , таких как : Кессонированные потолки, панели стеновые , ...

    ArchiCAD
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Craglist

    $500

    Есть проекта http://edautosearch.vintage.com.ua/ он написан на codeigniter - серверная часть, клиент использует jqGrid. Нужно натянуть верстку и поменять немного логику. Во вложении описание того что есть и ТЗ на изменение логики

    CodeIgniter
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад