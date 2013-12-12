Разработчик PHP 5+Битрикс

В настоящее время мы активно ищем разработчика на разработку новых модулей для нашего web-приложения.

Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но с четким соблюдением согласованных сроков.

Оплата сдельная. Работа по договору. Стоимость работ договорная.

Требования:

Опыт работы от 3х лет. Высшее техническое образование.

Знание: PHP 5

Умение разрабатывать собственные компоненты

Желательно знание Битрикс

Ответственность, самостоятельность, организованность, нацеленность на результат.

Обязанности:

Разработка, реализация и сопровождение ИС (PHP 5 и Битрикс)

В случае, если вас заинтересовало наше предложение, пришлите, пожалуйста, ваше актуальное резюме, ваши ожидания по ставке (за человеко-час) и контакты для связи.