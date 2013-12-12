Добавить к нам на сайт dostavimtelefon.ru аналогичную по функционалу полоску внизу, как на сайте ulmart. В ней сделать ссылку на папку сравнения и закладки. Поле обратная связь. Добавить возможность закрыть её, нажатием на крестик. Добавить ...
Разработчик PHP 5+Битрикс
В настоящее время мы активно ищем разработчика на разработку новых модулей для нашего web-приложения.
Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но с четким соблюдением согласованных сроков.
Оплата сдельная. Работа по договору. Стоимость работ договорная.
Требования:
Опыт работы от 3х лет. Высшее техническое образование.
Знание: PHP 5
Умение разрабатывать собственные компоненты
Желательно знание Битрикс
Ответственность, самостоятельность, организованность, нацеленность на результат.
Обязанности:
Разработка, реализация и сопровождение ИС (PHP 5 и Битрикс)
В случае, если вас заинтересовало наше предложение, пришлите, пожалуйста, ваше актуальное резюме, ваши ожидания по ставке (за человеко-час) и контакты для связи.
Заявки фрилансеров
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