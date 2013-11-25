Требуется веб-программист на полный рабочий день,

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки190 просмотров

Удаленная, но полноценная работа.

Требования:

- Знание PHP + MySQL, JavaScript

- Уметь работать с чужим кодом.

- Знание Yii Framework или готовность к самостоятельному изучению.

- Плюсом будет умение писать парсеры.

- Уметь работать с репозиторием svn

- Уметь работать в команде.

- Доступность по skype/почте в течение рабочего дня.

Задача написание модулей к разрабатываемой системе.

Условия:

- Своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц)

- Оплата - 25000-30000 рублей в месяц любым удобным способом.

- Мониторинг времени работы через worksnaps.net

JavaScriptMySQLPHPYii
11 лет назад
YaPavel
Павел 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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