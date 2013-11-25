Удаленная, но полноценная работа. Требования: - Знание PHP + MySQL, JavaScript - Уметь работать с чужим кодом. - Знание Yii Framework или готовность к самостоятельному изучению. ...
Тур блог с кастом плагином Wordpress
Добрый день.
Есть дизайн (макеты всех страниц в псд), есть ТЗ (с картинками)- приложил.
Необходимо сделать по ТЗ блог на Wordpress. Есть текущий сайт с которого надо будет импортировать посты (можно в одну категорию. Также есть пример реализации многих функций описанных в ТЗ. Что бы не ковыряться в текущем сайте – предполагаю делать по чистой, на свежей версии вордпресса. Ориентировочный бюджет 500$.
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