Тур блог с кастом плагином Wordpress

Добрый день.

Есть дизайн (макеты всех страниц в псд), есть ТЗ (с картинками)- приложил.

Необходимо сделать по ТЗ блог на Wordpress. Есть текущий сайт с которого надо будет импортировать посты (можно в одну категорию. Также есть пример реализации многих функций описанных в ТЗ. Что бы не ковыряться в текущем сайте – предполагаю делать по чистой, на свежей версии вордпресса. Ориентировочный бюджет 500$.