Тур блог с кастом плагином Wordpress

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки128 просмотров

Добрый день.

Есть дизайн (макеты всех страниц в псд), есть ТЗ (с картинками)- приложил.

Необходимо сделать по ТЗ блог на Wordpress. Есть текущий сайт с которого надо будет импортировать посты (можно в одну категорию. Также есть пример реализации многих функций описанных в ТЗ. Что бы не ковыряться в текущем сайте – предполагаю делать по чистой, на свежей версии вордпресса. Ориентировочный бюджет 500$.

WordPress
11 лет назад
Serentype
Роман 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров