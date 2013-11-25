В настоящее время мы активно ищем разработчика на разработку новых модулей для нашего web-приложения. Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но с четким соблюдением согласованных сроков. Оплата сдельная. Работа по договору. ...
Работа для специалиста по безопасности сайтов
Проблема:
Есть несколько проблемных сайтов, на разных движках, которые периодически взламывают, заливая на них ссылки различных бирж или вирусы.
Задача:
Нужен специалист по безопасности сайтов, который найдет и устранит данные "дыры", чтобы в последующем данные сайты не взламывали.
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