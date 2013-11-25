Работа для специалиста по безопасности сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок120 просмотров

Проблема:

Есть несколько проблемных сайтов, на разных движках, которые периодически взламывают, заливая на них ссылки различных бирж или вирусы.

Задача:

Нужен специалист по безопасности сайтов, который найдет и устранит данные "дыры", чтобы в последующем данные сайты не взламывали.

11 лет назад
AndreyMy
Андрей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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