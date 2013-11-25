Доработка сайта

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Закрыт2 заявки152 просмотра

Необходима доработка и некоторые правки на сайте baibakov.com.ua

Сайт на WordPress

Описание прикрепил в трех файлах.

Сроки, цена?

WordPress
11 лет назад
baibakov
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров