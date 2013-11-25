Веб программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок198 просмотров

В веб-студию WebMasterOK, требуется программист со знаниями:

- php

- JavaScript (Ajax, jQuery)

- MySql

Умение ориентироваться в чужом коде, опыт работы в команде.

В отклике просьба указывать желаемую з/п и сколько времени можете уделять работе.

AJAXJavaScriptjQueryMySQLPHP
11 лет назад
EzMoR
Роман 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

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