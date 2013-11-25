Нужен человек, который хорошо знаком с Open Cart для небольшой работы- передвинуть баннеры, проверить работы выгрузки с основного сайта, сделать перестановку модулей на главной странице. Работа лёгкая, но повторюсь, нужен человек кто уже знаком с ...
Веб программист
В веб-студию WebMasterOK, требуется программист со знаниями:
- php
- JavaScript (Ajax, jQuery)
- MySql
Умение ориентироваться в чужом коде, опыт работы в команде.
В отклике просьба указывать желаемую з/п и сколько времени можете уделять работе.
Заявки фрилансеров
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