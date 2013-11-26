Сделать точную копию шаблона + сайта (joomla)

Нужно сделать точную копию шаблона + сайта:

http://goo.gl/83sv8a

Всех стилей и всех модулей.

За основу можно брать выпущенные от gavick шаблоны (набор иконок, что дают, компоненты).

Чтобы все табы, кнопки, всплывающие окна, отображение, все, все все - было таким же.

Чтобы в результате можно было запустить точную копию сайта на другом домене и нельзя было отличить оригинал от копии.