Сделать точную копию шаблона + сайта (joomla)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок139 просмотров

Нужно сделать точную копию шаблона + сайта:

http://goo.gl/83sv8a

Всех стилей и всех модулей.

За основу можно брать выпущенные от gavick шаблоны (набор иконок, что дают, компоненты).

Чтобы все табы, кнопки, всплывающие окна, отображение, все, все все - было таким же.

Чтобы в результате можно было запустить точную копию сайта на другом домене и нельзя было отличить оригинал от копии.

Joomla
11 лет назад
uarichs
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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