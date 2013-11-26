Нужно создать реф. систему. Подробности в прикрепленном файле.
Сделать точную копию шаблона + сайта (joomla)
Нужно сделать точную копию шаблона + сайта:
Всех стилей и всех модулей.
За основу можно брать выпущенные от gavick шаблоны (набор иконок, что дают, компоненты).
Чтобы все табы, кнопки, всплывающие окна, отображение, все, все все - было таким же.
Чтобы в результате можно было запустить точную копию сайта на другом домене и нельзя было отличить оригинал от копии.
Заявки фрилансеров
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