Верстка таблицы

1. Требуется Сортировать

по Наименованию,Артикул,Стоимость

2. Поиск тоже по полям

Все это должно работать в популярных браузерах и конечно в Internet Explorer от 7 Версии

пример есть плагин jqGrid.

смысл в таком же.только у нас интернет магазин

нам нужно будет то что выбралось из сортировки или поиска должно по считаться в отдельном DIV'e

то-есть к примеру

3 товара, а нашлось только 2 по наименованию

то значит сумма будет 2 рубля а не 3 рубля.

пс.

С вопросами какая CMS - ета не важна вы напишите скрипт, а мы уже сами разберемся с внедрением в нашу CMS

никакой предоплаты не будет - строго по факту показа в работе.