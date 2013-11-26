Настроить вывод ID пользователя на сайте.

Необходимо чтобы на сайте www.nebosvod.su под логотипом выводилась надпись Ваш номер: и выводился уникальный номер привязанный к куке посетителя. А так же в БД необходимо создать табличку в которой к этому номеру привязывалась бы история посещений пользователя по длиной куке, в которой видно было бы источник каждого посещения и если это поиск /платный поиск то видно было бы фразу по которой приходил пользователь.

Все эти данные необходимо выводить еще и в админку сайта в виде таблицы в которой можно делать сортировку по каждой отдельной колонке.

Сайт на WordPress.

Срок реализации - не более 2 дней. Оплата по факту выполнения.

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