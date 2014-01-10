Доделать проект - интерфейс обзвона клиентов (php)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки146 просмотров

Есть проект, сделан интерфейс (частично надо переделать, требования есть)

php + js + mysql

Срок - вчера, как всегда )

Нужен толковый программист.

JavaScriptMySQLPHP
11 лет назад
Stas_K
49 лет
21 год в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$300
2 дня
Работа сделана в оговоренные сроки, в процессе сотрудничества проблем не наблюдалось. Рекомендую.
Всё хорошо

Заявки фрилансеров

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад