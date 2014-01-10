Усть дизайн и верстка в html. сайт на Yii либо другой framework/ 1. база данных объявлений 2. поиск 3. системы оплаты через смс 4. Автоматическая геолокация 5. личный кабинет ...
Доделать проект - интерфейс обзвона клиентов (php)
Есть проект, сделан интерфейс (частично надо переделать, требования есть)
php + js + mysql
Срок - вчера, как всегда )
Нужен толковый программист.
Выбранный исполнитель
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