Срочный проект- верстка и правки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки189 просмотров

Срочный проект - до 30 ч. актуал. - верстка и правки старого сайта

Работа на пару часов.

Бюджет 4К

Работа в ночное время.

11 лет назад
RMACEDONSCIY
Александр 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров