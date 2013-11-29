Небольшие доработки скрипта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки160 просмотров

Есть сайт на WP kursolog.ru

Нужно доработать функции по выводу миниатюр в файлике builtin-functions.php (во вложении). Сейчас миниатюры генерируются динамически строкой типа

WordPress
11 лет назад
jarik31
Юрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Спасибо! Все сделано в соответствии с заданием и в оговоренные сроки.
Работой остался доволен. Юрий не исчезал со связи, и оплатил во время. Был придирчив, но по делу. ;)

Заявки фрилансеров

Jason_Bourne
Марк 
44 года
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад