Настроить 301 редирект

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Закрыт5 заявок143 просмотра

На сайте изменился движок и следственно поменялись адреса страниц, необходимо настроить редирект со старых страниц на новые, что бы из поиска люди попадали куда необходимо.

Адреса новых и старых страниц пришлю исполнителю.

Желательно сделать как можно быстрее.

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11 лет назад
krbl
39 лет
12 лет в сервисе
Была
4 дня назад

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