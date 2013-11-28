Нужно поставить фотогалерею на сайт (WordPress)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок157 просмотров

Есть сайт - peron.com.ua галерея работает криво очень, необходимо поставить нормальный плагин фотогалереи и настроить его на 2 языка.

Очень срочно необходимо сделать!!!

WordPress
11 лет назад
astudio
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

andrewbykam
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
71 отзыв(-7)
11 лет назад
$40
2 дня
Хороший исполнитель, нашли общий язык, все сделал вовремя! Рекомендую
Очень приятно работать с такими заказчиками как Сергей. Сразу видно прифи в своем деле. Постановка задания ссупер. Оплата мгновенная. РЕКОМЕНДУЮ... надеюсь на длительное сотрудничество...

Заявки фрилансеров

andrewbykam
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
71 отзыв(-7)
11 лет назад