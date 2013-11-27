Необходимо на сайте по приему заказов на аренду транспорта на HostCMS 6.1, доделать корзину оформления заказа.
Проблема с системой комментарирования disqus
Необходимо помочь с системой disqus - она подключена к сайту в виде native-кода, отображает форму комментирования, но не работает код для отображения кол-ва комментариев к записи.
Заявки фрилансеров
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