Проблема с системой комментарирования disqus

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Закрыт1 заявка116 просмотров

Необходимо помочь с системой disqus - она подключена к сайту в виде native-кода, отображает форму комментирования, но не работает код для отображения кол-ва комментариев к записи.

11 лет назад
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров