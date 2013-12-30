Нужно написать несколько модулей для DLE 9.4

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки130 просмотров

Требуется программист имеющий опыт работы с движком DLE. Нужно будет кое что подправить в модулях других авторов и кое что написать новое. ТЗ при обращении.

DLE
11 лет назад
kot24
51 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

dleline
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
C заданием справился на отлично! Советую!
Приятный заказчик, задание объяснил четко и понятно, в процессе выполнения всячески содействовал, всем таких заказчиков. Никаких проблем!!

Заявки фрилансеров

dleline
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад