Модуль загрузки и вставки файлов в DLE

Задача на сайт DLE необходимо к выведенной на сайте стандартной форме для добавления новостей добавить кнопку для загрузки на сайт и вставки к тексту флэш файлов (swf). Так чтобы при нажатии на кнопку выплывало поле для внешнего урла, туда вставлялся внешний урл на фаил ( http://sayt.ru/2013-11/dbjv.swf) , фаил копировался на сервер и вставлялся к новости.