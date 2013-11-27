Скрипт-парсер для shopCMS обновления товаров

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок145 просмотров

В приложении Ексель показано как скрипт по добавлению прайсов должен работать

Задачи и варианты решения (подробное описание и варианты решения в прикрепленных файлах)

1 загрузка и поддержание информации о товарах в интернет магазине

2 Использование кросов (аналоги запчастей имеющие другие номера )

3 ЧПУ и адреса товаров должны иметь постоянные адреса.

4 Работа с метатегами

11 лет назад
internetfirma
Александр 
44 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров