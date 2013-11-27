Необходимо на сайте по приему заказов на аренду транспорта на HostCMS 6.1, доделать корзину оформления заказа.
Скрипт-парсер для shopCMS обновления товаров
В приложении Ексель показано как скрипт по добавлению прайсов должен работать
Задачи и варианты решения (подробное описание и варианты решения в прикрепленных файлах)
1 загрузка и поддержание информации о товарах в интернет магазине
2 Использование кросов (аналоги запчастей имеющие другие номера )
3 ЧПУ и адреса товаров должны иметь постоянные адреса.
4 Работа с метатегами
Заявки фрилансеров
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