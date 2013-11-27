Необходимо на сайте по приему заказов на аренду транспорта на HostCMS 6.1, доделать корзину оформления заказа.
Доработка для интернет-магазина (главное меню)
Есть интернет-магазин http://aleanza-shop.com
Несколько задач-
1) Название разделов в центральной части сайта.
У нас на данный момент есть-6 разделов-"Компьютеры,тв, фото", "Программное обесп.", "Торговое оборуд.", "Серверн.оборуд.", -
"Сети и телефония","Системы безопасности". Задача-сделать так что б они все отображались в центральном инфоблоке, можно по аналогии смб.юа
(в несколько строчек, можно расширить высоту блока, главное чтоб хорошо было видно шрифт и органично смотрелось)
2)Как видите,если зайти на главную страницу, то сразу попадаем на спецпредложение. Задача- сделать читабельным шрифты в правой области, возле спецпредложения (как вариант перенести на 05см. выше, выходит что шрифт как раз между полками, а там темный тон, а если перенести на ящики, то будет получше)
3) Наведение курсора на раздел.
При наведении курсора на раздел, Вы сами видите, что названия вылазят за область отображения(на данный момент главное меню слетело). Опять же, сделать нормальную область отображения,
доступно увеличить шрифт, чтоб все было хорошо видно.
4)После того как кликнуть конкретно на раздел-Компьютеры,тв, фото то мы переходим по ссылке сразу к товарам. Мы же хотим, чтоб по ссылке сперва выводилось подменю
как на том фото("подменю"),а потом с него мы уже могли перейти к интересующего нас разделу.И чтоб под каждый роздел мы потом могли вставить фото, на рисунке я примерно выделил.
Фотки с тем что хотим видеть, прикрепил.
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