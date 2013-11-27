Задача на сайт DLE необходимо к выведенной на сайте стандартной форме для добавления новостей добавить кнопку для загрузки на сайт и вставки к тексту флэш файлов (swf). Так чтобы при нажатии на кнопку выплывало поле ...
Форма заказа или заявки на звонок.
Нужно сделать на сайте форму : "оставить заявку на покупку" на одном из моих сайтов (http://iron.pochesnoku.com ) Сейчас на нём очень сложная форма. Нужно это дело упростить. Сделать очень простую и понятную форму оставления заявки. Либо посоветуйте какую нужно. Конверсия упала. люди перезванивают и говорят, что сложности с заполнением формы. спасибо.
Заявки фрилансеров
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