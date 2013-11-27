Форма заказа или заявки на звонок.

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Закрыт11 заявок185 просмотров

Нужно сделать на сайте форму : "оставить заявку на покупку" на одном из моих сайтов (http://iron.pochesnoku.com ) Сейчас на нём очень сложная форма. Нужно это дело упростить. Сделать очень простую и понятную форму оставления заявки. Либо посоветуйте какую нужно. Конверсия упала. люди перезванивают и говорят, что сложности с заполнением формы. спасибо.

11 лет назад
prodaji
51 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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