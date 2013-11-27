Drupal. Ошибка полноэкранногорежима в MediaFront

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Закрыт1 заявка103 просмотра

На сайте после обновления плеера MediaFront до версии 7.2 перестал работать полноэкранный режим.

http://superknigaclub.tv/gallery-genl/video

Необходимо устранить эту проблему.

Пишите по стоимости и срокам работы.

Drupal
11 лет назад
mslaud
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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