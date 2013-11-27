Дополнить модуль отзывы на Wordpress

Суть задачи, создается сайт каталог организаций, на Wordpress. Нужно, что бы в отзывах организации была возможности оставить положительный или отрицательный отзыв, а не все вместе как по умолчанию. Так же необходимо сделать вывод этих самых отзывов на 2 колонки положительные и отрицательные(по 2 последних) с возможность почитать все отзывы при нажатии ссылки. По сути как на этом сайте http://www.spr.ru/

Редактировать нужно стандартный модуль отзывов, который встроен в движок, ну или можно дописать свой, если это кому то удобнее.