Удалить вирус на joomla- сайте

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Закрыт8 заявок201 просмотр

Описание проблемы:

NOD32 находит вредоносное по на сайте t-institute.com.

По их мнению: "На сайте присутствует JS/Agent.NKW троянская программа"

Касперский, Google, Yandex не определяют проблему.

Что советуют сделать в этом случае - здесь: http://asterial.ru/saitostroenie/obnaruzheno-trojan-downloader-js-agent-gry-chto-delat

Описание работы:

1) вылечить сайт;

2) удалить из списка NOD32 указанный сайт, как имеющий вредоносное ПО (через http://www.esetnod32.ru/support/overview/).

Стоимость работ - укажите.

JavaScriptJoomla
11 лет назад
skarandin
Сергей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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