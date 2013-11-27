Описание проблемы: NOD32 находит вредоносное по на сайте t-institute.com. По их мнению: "На сайте присутствует JS/Agent.NKW троянская программа" Касперский, Google, Yandex не определяют проблему. Что советуют сделать в этом ...
Задача Drupal 7 программиста
Нужен Drupal программист с отличным знанием своего дела. Проект срочный, не сложный для опытного разработчика, работы по сути на день-полтора. Знание основ flash будет плюсом.
Оплата только после выполнения работы.
Т.к. работа на день-полтора, то оцениваю ее в 3 000р., при качественном выполнение без задержек готов заплатить бонус.
Заявки оставляйте только те кто знает друпал на высоком уровне, вплоть до написания компонентов, и только если согласны на условия оплаты.
Не будем отнимать друг другу время.
Заявки фрилансеров
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