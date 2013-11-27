Задача Drupal 7 программиста

Нужен Drupal программист с отличным знанием своего дела. Проект срочный, не сложный для опытного разработчика, работы по сути на день-полтора. Знание основ flash будет плюсом.

Оплата только после выполнения работы.

Т.к. работа на день-полтора, то оцениваю ее в 3 000р., при качественном выполнение без задержек готов заплатить бонус.

Заявки оставляйте только те кто знает друпал на высоком уровне, вплоть до написания компонентов, и только если согласны на условия оплаты.

Не будем отнимать друг другу время.