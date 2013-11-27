Дизайн Лендинга через Web-building

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок127 просмотров

Есть 2 готовых шаблона лендинга, надо подредактировать их, залить на хостинг и проследить, чтобы все работало хорошо.

Работать с шаблонами надо будет через Web-building.

Подробное ТЗ скину.

11 лет назад
alexandr063
Александр 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров