Прогу или сайт по розмещению бесплатных обьявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок258 просмотров

Нужно создать сайт или прогу по розмещению бесплатных обьявлений, я в проге вписываю 1 обьявление, и это обьявление розмещаеться от 10-20 сайтов бесплатных обьявлений по недвижимости. Сайты дам по которым обьявления должны розмещаться, или можем согласовать сайты с которыми нужно договориться.

11 лет назад
vlas-01
37 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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