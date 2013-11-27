Прогу или сайт по розмещению бесплатных обьявлений

Нужно создать сайт или прогу по розмещению бесплатных обьявлений, я в проге вписываю 1 обьявление, и это обьявление розмещаеться от 10-20 сайтов бесплатных обьявлений по недвижимости. Сайты дам по которым обьявления должны розмещаться, или можем согласовать сайты с которыми нужно договориться.