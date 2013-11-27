Удалить вирус из блога

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок117 просмотров

требуется удалить вирус из вордпресса

WordPress
11 лет назад
bukhteev
Игорь 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sevasargsyan
Сева 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Спасибо большое за отлично выполненную работу! Все сделал в указанные сроки и качественно. Постоянно на связи и не теряется! Что для меня важно. Отличный специалист, рекомендую всем, кто не хочет ломать голову кого выбрать.
Рекомендую

Заявки фрилансеров

sevasargsyan
Сева 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Фриланс

    $2500

    раздел Есть грамотно составленное ТЗ ! Вёрстку и дизайн будет делать другой человек. Требования к исполнителю: Php, jquery, опыт работы с различными API. Требуется опытный человек.

    jQueryPHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переделка сайта на Danneo

    Доброго времени суток! Есть тестово созданный сайт в Danneo CMS Его необходимо переделать. Основные требования: сайт на двух языках, весь сайт закрыт от общего доступа, кроме одного мода статей. Задача: переодеть ...

    Java
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн Лендинга через Web-building

    Есть 2 готовых шаблона лендинга, надо подредактировать их, залить на хостинг и проследить, чтобы все работало хорошо. Работать с шаблонами надо будет через Web-building. Подробное ТЗ скину.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подключить shopkeeper на сайте (modx evo)

    На сайте изначально товары хранились в таблице для ресурсов. Появилась потребность перенести все товары в отдельную таблицу и переработать структуру категорий. Сами товары уже вынесли в отдельную таблицу. Структуру категорий ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задача Drupal 7 программиста

    $250

    Нужен Drupal программист с отличным знанием своего дела. Проект срочный, не сложный для опытного разработчика, работы по сути на день-полтора. Знание основ flash будет плюсом. Оплата только после выполнения работы. Т.к. работа ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Удалить вирус на joomla- сайте

    Описание проблемы: NOD32 находит вредоносное по на сайте t-institute.com. По их мнению: "На сайте присутствует JS/Agent.NKW троянская программа" Касперский, Google, Yandex не определяют проблему. Что советуют сделать в этом ...

    JavaScriptJoomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программирование сайта под ключ 15 страниц

    $1000

    Необходимо на yii программирование по сверстанным страницам маленького сайта. 10-15 страниц, 5-10 форм обратной связи, уведомлений, админская часть. Почти все, 90%, свёрстаны. Необходимо размещение на указанном заказчиком хостинге. Вёрстка основных ...

    HTMLYii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать сайт

    $1000

    создать сайт с возможностья добавления фото и редактирования как на сайтах Makecase.ru и Case-monkey.com есть только psd с дизайном и контент, для блолее подробной информации пишите в skype

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад