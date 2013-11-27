Нужно создать сайт или прогу по розмещению бесплатных обьявлений, я в проге вписываю 1 обьявление, и это обьявление розмещаеться от 10-20 сайтов бесплатных обьявлений по недвижимости. Сайты дам по которым обьявления должны розмещаться, или можем ...
Вебкамеры на сайт
Нужно установить на странице сайта вебкамеры, как на http://vpiter.com/web-camera-sadovaya-gostiniy/
Своих нет, если есть вариант запостить чьи-то трансляции...
Заявки фрилансеров
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