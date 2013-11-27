Веб-программист

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Закрыт5 заявок155 просмотров

В торговую компанию требуются веб-программист для разработки и поддержки сайтов компании.

Требования:

- свободное владение PHP5(ООП), приветствуется знание Yii Framework, т.к. сайты компании написаны именно на нем;

- хорошее знание HTML5 + CSS3;

- хорошее знание Javascript (в частности jQuery).

HTMLJavaScriptjQueryPHPYii
11 лет назад
gretaWolf_des
Виктор 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров