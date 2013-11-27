Нужно создать сайт или прогу по розмещению бесплатных обьявлений, я в проге вписываю 1 обьявление, и это обьявление розмещаеться от 10-20 сайтов бесплатных обьявлений по недвижимости. Сайты дам по которым обьявления должны розмещаться, или можем ...
Web RTC
Нужно организовать на сайте возможность общения между двумя залогинеными пользователями.
Сайт представляет собой каталог компаний, нужно наладить возможность общения между ними (чат и видео)
сайт http://klienta.ru/users (кнопка активен-неактивен в карточке компании)
Заявки фрилансеров
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