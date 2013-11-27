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Нужно организовать на сайте возможность общения между двумя залогинеными пользователями.

Сайт представляет собой каталог компаний, нужно наладить возможность общения между ними (чат и видео)

сайт http://klienta.ru/users (кнопка активен-неактивен в карточке компании)

11 лет назад
alex_v_ross
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров