Плагин "Умный поиск" для shop-script5

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок164 просмотра

Правильный поиск – находит товары, даже если они введены транслитом (в обе стороны), с одной-двумя ошибками, с ошибочной раскладкой клавиатуры.

также еще будет 10 подобных заказов после успешного выполнения

shop-script5 предоставим для работы

Документация http://www.webasyst.ru/developers/docs/plugins/plugin-basics/

Требования http://www.webasyst.ru/developers/docs/basics/webasyst-store-requirements/

Webasyst
11 лет назад
tumbus
Алекс 
43 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров