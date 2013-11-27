Плагин "Умный поиск" для shop-script5

Правильный поиск – находит товары, даже если они введены транслитом (в обе стороны), с одной-двумя ошибками, с ошибочной раскладкой клавиатуры.

также еще будет 10 подобных заказов после успешного выполнения

shop-script5 предоставим для работы

Документация http://www.webasyst.ru/developers/docs/plugins/plugin-basics/

Требования http://www.webasyst.ru/developers/docs/basics/webasyst-store-requirements/