Прикрутка скрипта для отправки форм на странице

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок157 просмотров

Есть готовая посадочная страница, есть готовые сверстанные формы. Нужно сделать отправку форм на email. Сделать нужно оперативно в течении 2-х часов (до 14.00).

11 лет назад
taiso
Ким 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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