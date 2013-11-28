ООО «НОКС Онлайн» существует на рынке более 10 лет. Имеет ряд успешных интернет-проектов (www.kleo.ru, www.kleos.ru, http://www.gnezdo.ru). Мы ищем хорошего программиста для решения неординарных задач. Если хотите пополнить список своих работ интересными ...
Прикрутка скрипта для отправки форм на странице
Есть готовая посадочная страница, есть готовые сверстанные формы. Нужно сделать отправку форм на email. Сделать нужно оперативно в течении 2-х часов (до 14.00).
Заявки фрилансеров
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