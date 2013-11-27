Очистить сайт от вирусов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок164 просмотра

2 cайта на Джумле, обнаружено вредоносное ПО (трояны, рассылка спама), необходимо избавиться + надежно защитить от дальнейших атак

Joomla
11 лет назад
amg360
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров