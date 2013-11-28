Программист Perl / MySQL

ООО «НОКС Онлайн» существует на рынке более 10 лет. Имеет ряд успешных интернет-проектов (www.kleo.ru, www.kleos.ru, http://www.gnezdo.ru).

Мы ищем хорошего программиста для решения неординарных задач.

Если хотите пополнить список своих работ интересными и успешными проектами, а также постоянно развиваться в области IT-индустрии, мы будем рады видеть Вас в нашем коллективе.

Мы создадим Вам условия для комфортной и эффективной работы. От Вас будем ожидать выполнение поставленных задач в срок, оперативности и качества вашей работы.

Функциональные обязанности:

·Разработка и внедрение новых разделов на существующие сайты;

·Создание новых сайтов;

·Контроль за исправностью работы сайтов компании;

·Устранение технических ошибок на сайтах;

·Создание и реализация спецпроектов;

·Контроль работы web-мастера;

Необходимые навыки:

·Хорошее знание Perl, MySQL, memcached, FastCGI;

·Умение писать код для приложений с высокой нагрузкой;

·Умение писать код, пригодный к пониманию другими программистами;

·Элементарные знания вёрстки (табличной, Div) и JavaScript;

·Высокая самоорганизация.

Условия:

·Фикс. оклад от 120 000 рублей. Оклад обсуждается в зависимости от уровня квалификации.

·Оформление по ТК РФ,

·Оплачиваемый отпуск 4 недели в год, не более 2-х подряд;

· Фитнес, обучение, питание - оплачиваются.

Контакты для связи

Рабчук Наталья Николаевна

Руководитель проекта