Горизонтальное движение элементов, ничего сложного. Нужно корректное отображение на мобильных устройставах и в современных браузерах. Сайт на WP, скрипт анимации должен быть в отдельном прикрепляемом файле. Оплата ...
Программист Perl / MySQL
ООО «НОКС Онлайн» существует на рынке более 10 лет. Имеет ряд успешных интернет-проектов (www.kleo.ru, www.kleos.ru, http://www.gnezdo.ru).
Мы ищем хорошего программиста для решения неординарных задач.
Если хотите пополнить список своих работ интересными и успешными проектами, а также постоянно развиваться в области IT-индустрии, мы будем рады видеть Вас в нашем коллективе.
Мы создадим Вам условия для комфортной и эффективной работы. От Вас будем ожидать выполнение поставленных задач в срок, оперативности и качества вашей работы.
Функциональные обязанности:
·Разработка и внедрение новых разделов на существующие сайты;
·Создание новых сайтов;
·Контроль за исправностью работы сайтов компании;
·Устранение технических ошибок на сайтах;
·Создание и реализация спецпроектов;
·Контроль работы web-мастера;
Необходимые навыки:
·Хорошее знание Perl, MySQL, memcached, FastCGI;
·Умение писать код для приложений с высокой нагрузкой;
·Умение писать код, пригодный к пониманию другими программистами;
·Элементарные знания вёрстки (табличной, Div) и JavaScript;
·Высокая самоорганизация.
Условия:
·Фикс. оклад от 120 000 рублей. Оклад обсуждается в зависимости от уровня квалификации.
·Оформление по ТК РФ,
·Оплачиваемый отпуск 4 недели в год, не более 2-х подряд;
· Фитнес, обучение, питание - оплачиваются.
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Рабчук Наталья Николаевна
Руководитель проекта
Заявки фрилансеров
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