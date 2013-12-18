Добрый день. Необходимо настроить редирект на сайте (осуществляем переезд старого ресурса на новый)
Форма заявки на кредит
Добрый день!
Есть вот такая форма: http://uxnest.com/form/. Она сгенерирована автоматически с помощью Axure 7.
Ее необходимо запрограммировать и выдать кусок кода, который можно вставить внутрь того что есть, чтобы все работало.
Желаемый функционал:
— Ползунки перемещаются если тянуть их мышью в пределах соответствуюших шкал
— Первоначальное положение: рейтинг H, сумма 1000 RUR, срок 1 день.
— Каждый ползунок тянется сам по себе, данные в остальных меняются автоматически по смыслу:
— Изменение ползунка рейтинг заемщика меняет:
а) описание рейтинга справа от него,
б) % по займу, при этом если дата и сумма были указаны ранее то изменение % автоматически меняет значения поля "возвращаете",
в) ограничения по дате и максимальной сумме займа.
— Изменение ползунка суммы меняет значения полей "получаете" и "к возврату".
— Изменение ползунка даты меняет значения полей "срок займа" и "вернуть до".
— При клике на поля "Получаете на руки" и "Дата" появляется возможность изменить значение вручную, или с помощью стрелок с шагом в 100 рублей или 1 день
— Если человек выбирает займ с залогом сохраняем идентичный функционал и добавляем выпадающий список с объектами залога и поле для указания суммы.
— При нажатии на Отправить происходит проверка формы на заполняемость.
— Все поля обязательны для заполнения. Если человек ничего не менял в беззалоговом займе или не указывал предмет и сумму залога в залоговом, форма выдает сообщение пожалуйста заполните все поля и обводит красной тонкой рамкой поля которые не менялись.
— Если все заполненно корректно, то форма оправляет обращение к процессу начала регистрации. Как именно я сориентирую чуть позже.
От нас:
— Доработаем сейчас состояния формы, обсудим вместе с Вами
— Даем таблицу процентов и логику изменяемых значений
От вас:
— код который можно интегрировать в файл Axure.
Срок лимитирован, хотим начинать прямо сейчас. Успеть желательно за 1, максимум 2 дня включая тестирование и безошибочную работу.
Предлагайте вашу стоимость и срок.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть табличка на старнице. Нужно чтоб в ней автоматом сортировались данные по первому столбцу с помощью скрипта http://tablesorter.com/docs/#demo Укажите в проект 1. цену за работу 2. срок ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $3600
ООО «НОКС Онлайн» существует на рынке более 10 лет. Имеет ряд успешных интернет-проектов (www.kleo.ru, www.kleos.ru, http://www.gnezdo.ru). Мы ищем хорошего программиста для решения неординарных задач. Если хотите пополнить список своих работ интересными ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $30
Есть готовая посадочная страница, есть готовые сверстанные формы. Нужно сделать отправку форм на email. Сделать нужно оперативно в течении 2-х часов (до 14.00).Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать скрипт - который получит почту с почтового ящика на который приходят письма... Среди этих писем отберет письма по шаблону вроде темы - "Undelivered Mail...." и подобные, после чего найдет в теле письма ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Горизонтальное движение элементов, ничего сложного. Нужно корректное отображение на мобильных устройставах и в современных браузерах. Сайт на WP, скрипт анимации должен быть в отдельном прикрепляемом файле. Оплата ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен скрипт плеера как на этом сайте: http://www.hdserials.ru/Serialy/Heyven-/-Heyven-/-Haven/Heyven-/-Heyven-/-Haven.html, где прописан сезон и номер серии. Вместо номера сезона можно было прописывать озвучку. Видео буду вставлять с vk.comВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
2 cайта на Джумле, обнаружено вредоносное ПО (трояны, рассылка спама), необходимо избавиться + надежно защитить от дальнейших атакВеб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Документация для разработчика http://www.webasyst.ru/developers/docs/plugins/plugin-basics/ Требования к конечному продукту http://www.webasyst.ru/developers/docs/basics/webasyst-store-requirements/ ТЗ на плагин прикрепилВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
На длительный проект, удаленная работа, разработка WEB-аппликаций (в основном Client Side/GUI). Обязателен опыт в : HTML5/JavaScript/Css3 в том числе для Mobile. Преимущество владеющим: BackboneJS, NodeJS/Express, MongoDB , PhoneGap Англииский язык на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад