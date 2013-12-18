Форма заявки на кредит

Добрый день!

Есть вот такая форма: http://uxnest.com/form/. Она сгенерирована автоматически с помощью Axure 7.

Ее необходимо запрограммировать и выдать кусок кода, который можно вставить внутрь того что есть, чтобы все работало.

Желаемый функционал:

— Ползунки перемещаются если тянуть их мышью в пределах соответствуюших шкал

— Первоначальное положение: рейтинг H, сумма 1000 RUR, срок 1 день.

— Каждый ползунок тянется сам по себе, данные в остальных меняются автоматически по смыслу:

— Изменение ползунка рейтинг заемщика меняет:

а) описание рейтинга справа от него,

б) % по займу, при этом если дата и сумма были указаны ранее то изменение % автоматически меняет значения поля "возвращаете",

в) ограничения по дате и максимальной сумме займа.

— Изменение ползунка суммы меняет значения полей "получаете" и "к возврату".

— Изменение ползунка даты меняет значения полей "срок займа" и "вернуть до".

— При клике на поля "Получаете на руки" и "Дата" появляется возможность изменить значение вручную, или с помощью стрелок с шагом в 100 рублей или 1 день

— Если человек выбирает займ с залогом сохраняем идентичный функционал и добавляем выпадающий список с объектами залога и поле для указания суммы.

— При нажатии на Отправить происходит проверка формы на заполняемость.

— Все поля обязательны для заполнения. Если человек ничего не менял в беззалоговом займе или не указывал предмет и сумму залога в залоговом, форма выдает сообщение пожалуйста заполните все поля и обводит красной тонкой рамкой поля которые не менялись.

— Если все заполненно корректно, то форма оправляет обращение к процессу начала регистрации. Как именно я сориентирую чуть позже.

От нас:

— Доработаем сейчас состояния формы, обсудим вместе с Вами

— Даем таблицу процентов и логику изменяемых значений

От вас:

— код который можно интегрировать в файл Axure.

Срок лимитирован, хотим начинать прямо сейчас. Успеть желательно за 1, максимум 2 дня включая тестирование и безошибочную работу.

Предлагайте вашу стоимость и срок.

Спасибо.