Настроить редирект на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок144 просмотра

Добрый день.

Необходимо настроить редирект на сайте (осуществляем переезд старого ресурса на новый)

11 лет назад
sashaudin
Юдинцева 
33 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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