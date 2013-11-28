С помощью однотипного запроса сгенерить таблицу

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка135 просмотров

Есть необходимость для всего списка городов из файла city.xls — получить данные от тарифе, для отправления из Москвы (тариф 137 интересует, см. приложение1). Вес 0,2 кг размеры 20 смх20 смх1 см

Полученные данные свести в таблицу xls

11 лет назад
batt
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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